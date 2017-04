Vijf aanhoudingen bij politieactie FC Twente

De politie in Enschede heeft donderdagavond vijf mensen aangehouden bij een onderzoek naar drugshandel in het supportershome van VakP in stadion de Grolsch Veste. Bij het onderzoek in het supportershome tijdens de wedstrijd FC Twente – PSV werd eerder op de avond al drugs aangetroffen. In het supportershome heeft de politie drie personen gearresteerd en buiten het stadion nog twee personen.

Bij het home kwam het na afloop van de wedstrijd tot een confrontatie tussen de politie en supporters. Hierbij heeft de politie honden en agenten te paard ingezet. Een agent die tijdens een charge van zijn paard was gevallen, kreeg trappen van supporters, zo bleek uit beelden op regionale media.

De politie doet verder onderzoek naar geweldplegingen en vernielingen.