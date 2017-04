Hand in hand tegen antihomogeweld

Simpelweg hand in hand lopen om te protesteren tegen geweld gericht tegen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen (LHBTI). Het kan zaterdag in Arnhem, Den Haag en Eindhoven waar gezamenlijke acties zijn georganiseerd.

De acties zijn een reactie op het geweld tegen een mannenstel dat vorig weekend in Arnhem werd gemolesteerd door een groepje jongens. De afgelopen tijd zijn vaker incidenten geweest die te maken hebben met seksuele geaardheid.

,,Het is genoeg nu. Dit is de druppel en schudt ons wakker. Dit hoort niet in Nederland”, zegt Peter van Koesveld van de website GayDenHaag.nl. In Den Haag doen tien kroegen mee, waarvan er zeven geen gaycafĂ© zijn. Dat toont volgens Van Koesveld aan dat de actiebereidheid breder is dan alleen in de homogemeenschap. Van daaruit lopen belangstellenden hand in hand naar het Spuiplein, waar rond 17.30 uur een kleine manifestatie is.

De organisatie in Arnhem roept op om 17 uur naar het Gele Rijdersplein te komen voor een ,,positieve manifestatie”, waaraan enkele bekende Nederlanders meedoen. In Eindhoven is een protest op het 18 Septemberplein, eveneens om 17 uur.

Woensdag deden in Amsterdam enkele honderden mensen mee met een protestmars tegen het geweld.