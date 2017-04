Rhenen bakt pandacake voor de beren

Wie deze week in Rhenen op de Grebbeberg komt, kan het niet ontgaan: panda’s Wu Wen en Xing Ya komen eraan. De gemeente is bezaaid met pandavlaggen, pandataarten, pandaknuffels, pandachocola en panda-ijs. En er is pandacake. Maar die is alleen voor de beren, die woensdag arriveren in Ouwehands Dierenpark.

,,Vanaf komende week levert een Brabantse kweker elke week 700 kilo bamboe af. 50 kilo per panda per dag. In verschillende smaken. Om het dieet aan te vullen, hebben onze pandaverzorgers in China geleerd hoe ze pandacake moeten bakken, een versnapering met allerlei extra voedingsstoffen”, vertelt Robin de Lange, directeur van Ouwehands.

De Lange stapt zondag met dertien anderen op het vliegtuig naar China om ,,zijn” panda’s op te halen. De drie vaste verzorgers van de beren zijn daar al om de dieren voor te bereiden op de reis per speciaal KLM-toestel. Dinsdag is er een officiĆ«le afscheidsceremonie voor Wu Wen en Xing Ya in China. Nederland krijgt de panda’s voor vijftien jaar mee. Daarna gaan de dieren terug naar China.

Een opgetogen De Lange: ,,En dan is het woensdag eindelijk zover om half negen ’s ochtends Nederlandse tijd. Dan gaan Xing Ya en Wu Wen op reis. Onze verzorgers zijn bij ze om ze gerust te stellen en bij te voeren. ’s Avonds rond zeven uur verwachten we te landen op Schiphol. Veertig kinderen en de Chinese ambassadeur ontvangen de panda’s daar. Een geselecteerd gezelschap mag de dieren dan eventjes zien. Daarna rijden ze elk in een eigen vrachtwagen in een feestelijke colonne naar Rhenen, waar ze direct in de binnenruimte van Pandasia verdwijnen. Ze gaan in quarantaine en mogen vier tot zes weken uitrusten van alle stress.” Wanneer de beren voor bezoekers te zien zijn, is nog niet bekend.

Rhenen verwacht enorme drukte van pandaliefhebbers. Ondernemers vrezen dat het verkeer in de kleine plaats vast gaat lopen, omdat er maar weinig parkeerruimte is. De hoop is gevestigd op Wageningen, dat voor tien jaar een terrein beschikbaar wil stellen waar bezoekers een pendelbus naar de dierentuin kunnen nemen. Maar tegen dat plan zijn zoveel bezwaren dat de gemeente een eerste voorstel al heeft moeten intrekken. Donderdag is een nieuw plan gepresenteerd.

Ouwehands heeft maatregelen genomen om opstoppingen tegen te gaan. Vanaf woensdag moet iedereen online een kaartje kopen voor de dierentuin. Er is plaats voor maximaal 10.000 bezoekers per dag. ,,Want wie komt moet de panda’s kunnen zien in plaats van andere mensen”, aldus De Lange.