Drukke laatste dag Turks referendum

Zondag was het bij stemlocaties in Deventer, Amsterdam en Den Haag waar in Nederland wonende Turken kunnen stemmen voor het Turks referendum opnieuw erg druk.

In Deventer was het zoals verwacht drukker dan op zaterdag. Een woordvoerder spreekt over een gezellig feest, waarbij ,,gegeten en gedronken werd en de kraam waar köfte gebakken werd, druk bezocht was”. Vooraf gaf het consulaat aan dat in het oosten van Nederland ongeveer 30.000 mensen zouden komen stemmen. Dat aantal wordt waarschijnlijk gehaald.

In Amsterdam was het iets minder druk dan op zaterdag. Een woordvoerder spreekt van een ‘gemoedelijke sfeer’. De verwachting was dat het zondag in de RAI iets drukker zou worden dan zaterdag, maar dat bleek niet zo te zijn. Naar verwachting hebben als de stembussen zondagavond dichtgaan, 50.000 mensen hun stem uitgebracht in Amsterdam.

Over de opkomst in Den Haag konden een gemeentewoordvoerder en de politie niets zeggen. Zaterdag was het daar erg druk.

Als de Turken vóór de grondwetswijziging stemmen, krijgt president Recep Tayyip Erdogan veel meer macht. Zo mag hij voortaan het parlement naar huis sturen en vervroegde verkiezingen uitschrijven.

Turken in Turkije kunnen pas 16 april naar de stembus. De uitslag wordt aan het eind van die dag verwacht.