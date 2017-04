Turkse Nederlanders kunnen zondag nog stemmen in het referendum over een grondwetswijziging in Turkije. De Turkse overheid heeft sinds woensdag stemlokalen ingericht in Amsterdam, Den Haag en Deventer waar de 245.000 geregistreerde Turks-Nederlandse kiezers hun stem kunnen uitbrengen.

Hoeveel van hen dit tot nu toe hebben gedaan, is niet bekend. Wel stonden de afgelopen dagen bij de stemlokalen op sommige momenten rijen. De verwachting is dat zondag de toeloop het grootst zal zijn op de drie locaties.

Als de Turken vóór de grondwetswijziging stemmen, krijgt president Recep Tayyip Erdogan veel meer macht. Zo mag hij voortaan het parlement naar huis sturen en vervroegde verkiezingen uitschrijven. Berechting van Erdogan voor bijvoorbeeld corruptie wordt vrijwel onmogelijk.

De Turken in Turkije kunnen pas 16 april naar de stembus. De uitslag wordt aan het eind van die dag verwacht.