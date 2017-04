Jongeren lastig aan de asperges te krijgen

Asperges hebben de naam een bewerkelijk product te zijn. Dat is de belangrijkste reden dat vooral ouderen de groente eten. Het Nederlands asperge centrum richt zich dit jaar in zijn campagnes specifiek op consumenten onder de veertig jaar. ,,Zij hebben vaak een drukke baan, een jong gezin en een intensief sociaal leven. Maar de bereiding van asperges hoeft niet lang te duren. Zeker nu veel telers ze geschild verkopen”, zegt woordvoerder Anneloes Meelkop.

Het aspergeseizoen, dat dinsdag officieel wordt geopend, is er een van tradities. De bereiding valt daar ook onder. Meelkop: ,,De asperge is een zeer veelzijdige groente, maar het klassieke gerecht met ham, ei en botersaus is na honderd jaar nog steeds veruit het populairst. Daar is niets mis mee. Maar om jongeren ook te interesseren, laten we ook andere mogelijkheden zien: asperges in pasta’s, wokgerechten of salades bijvoorbeeld. Het is echter heel lastig om vernieuwing aan te brengen.”

Asperges liggen overigens al ruim een week in de schappen. Dat heeft te maken met het zachte weer, maar ook met nieuwe technieken. Ze worden tegenwoordig ook in kassen geteeld, bovendien maken telers gebruik van speciale folies en verwarmingsbuizen. De groeicondities worden zo kunstmatig verbeterd. Asperges groeien bij een temperatuur van 12 graden en hoger.

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in Nederland jaarlijks 18 miljoen kilo asperges worden geteeld, op bijna 3800 hectare grond. Veruit het grootste deel daarvan blijft in Nederland. Op dit moment is de prijs van het ‘witte goud’ relatief laag. Volgens Meelkop ligt dat aan het grote aanbod en de beperkte vraag. ,,Die vraag zal vlak voor Pasen wel toenemen, waardoor ze weer duurder worden. Asperges zijn echt een dagproduct, dus ik kan er niets over zeggen hoe de prijs zich de komende weken zal ontwikkelen.”