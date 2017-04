Grote brand in leegstaande supermarkt Nijmegen

In een leegstaande supermarkt in Nijmegen is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Het vuur is via het dak overgeslagen naar diverse andere winkels in winkelcentrum Weezenhof, waaronder een stomerij en een slagerij.

De brandweer zet verschillende teams in om te voorkomen dat ook de Lidl-supermarkt vlam vat, aldus een woordvoerder. Energiebeheerder Liander is onderweg omdat er mogelijk gas zou lekken. ,,Het kan om gasflessen in de slagerij gaan of om een reguliere gaslekkage. We hebben een afblazend geluid gehoord,” aldus de brandweer die stelt dat er ongeveer tien winkels bij de brand betrokken zijn. ,,Die staan dus nog niet allemaal in brand, maar lopen wel gevaar.”

De Spar-supermarkt in de Nijmeegse wijk Weezenhof sloot in januari de deuren.