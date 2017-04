Kok al eerder op de dag doelwit van aanslag

Martin Kok, die op 8 december in Laren werd vermoord, overleefde eerder op die dag een moordaanslag in Amsterdam. Dat meldt de politie.

Het tv-programma Opsporing Verzocht zond dinsdagavond de beelden van de mislukte aanslag uit. Op die beelden is te zien dat Kok, de man achter de misdaadwebsite Vlinderscrime, op 8 december met een zakelijke partner een hotel uitloopt op de Prinses Irenestraat in Amsterdam. Een man met een wapen rent op hen af en wil Kok in zijn hoofd schieten. Het wapen lijkt te weigeren, of de man bedenkt zich, dat is niet duidelijk. Hij rent vervolgens hard weg. Kok en zijn partner hebben ondertussen niets in de gaten. Enkele uren later schiet waarschijnlijk dezelfde man Kok van dichtbij dood in zijn auto op de parkeerplaats van de Larense seksclub Boccaccio.

Kok was eerder ook al doelwit van aanslagen. In juli werd een bom onder zijn auto gevonden. Al daarvoor werd zijn huis beschoten. Kok werd diverse keren veroordeeld, onder meer voor een fatale mishandeling. Op zijn website publiceerde Kok over strafzaken waarbij hij geen blad voor de mond nam.