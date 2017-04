Laura H. en vader dringen aan op vrijlating

Syriëgangster Laura H. en haar vader hebben woensdag voor de rechtbank in Rotterdam een dringende oproep gedaan om haar vrij te laten. Het Openbaar Ministerie wil de 21-jarige vrouw wel vasthouden, omdat het onderzoek naar haar motieven nog niet is afgerond. De rechtbank neemt later woensdag een beslissing.

H. claimt dat zij een jaar lang onvrijwillig in het strijdgebied van Islamitische Staat (IS) was en dat ze medio 2016 wist te ontsnappen met hulp van haar vader. Hij mocht woensdag van de rechters het woord voeren, hoewel dat niet gebruikelijk is tijdens een regiezitting. Hij zei dat Laura een fout heeft gemaakt en een zware les heeft geleerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Laura vast blijft zitten, omdat zij mogelijk is teruggekeerd om hier een aanslag te plegen namens IS. Ze was medio 2015 samen met haar man en twee jonge kinderen naar Syrië gegaan. Sinds haar terugkeer in augustus 2016 zit ze vast op de terroristenafdeling in Vught. Daar ,,gaat ze kapot´´, zei Laura, die in een afgeschermde grijze container zat.

Pas een maand geleden legde de tot dan zwijgzame Laura een verklaring af bij de politie. Het onderzoek daarnaar loopt nog. De officier van justitie vindt haar beweringen op sommige punten ,,volstrekt onaannemelijk. Dat zegt iets over haar rol en over haar betrouwbaarheid”.

Vader Eugène is naar eigen zeggen een jaar bezig geweest om zijn dochter terug te krijgen en nu al bijna een jaar om haar uit handen van justitie te halen. ,,Dit voelt als Kafka of een slechte film, met veel pech.” Een tik op de vingers is logisch volgens hem, maar de verdenkingen tegen zijn dochter zijn onterecht.