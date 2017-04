Oranje Leeuwinnen winnen ruim van IJsland

Het Nederlandse voetbalteam heeft dinsdag een knappe prestatie geleverd. De voetbalsters wonnen in Doetinchem een oefeninterland tegen IJsland met gemak: de eindstand was 4-0.

De Nederlandse voetbalploeg was beduidend beter dan IJsland. Toch hadden de voetbalsters er meer uit kunnen halen. “Het is een prima resultaat, alleen in de eerste helft hadden we beter kunnen presteren”, aldus voetbalster Daniëlle van de Donk tegen Omroep Brabant. “We zijn wel hartstikke blij met de nul. We gaan iedere wedstrijd voor de nul, dan verlies je sowieso niet.”

Vivianne Miedema maakte in de beginfase van de tweede helft twee doelpunten. Daarnaast zorgde Lieke Martens voor een doelpunt. Het vierde doelpunt was een eigen doelpunt.

Door de oefenwedstrijden krijgen de voetbalsters zin in het EK. Voetbalster Kika van Es: “Het kriebelt zeker. We kunnen niet wachten.” Zestien teams, waaronder de Oranje Leeuwinnen, komen van 16 juli tot en met 6 augustus in actie.