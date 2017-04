Conferentie Eritreeërs verboden om rellen

Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven heeft donderdagavond een conferentie van Eritreeërs verboden. Hij besloot daartoe wegens twee incidenten. Daarbij waren tegenstanders van de conferentie betrokken. De politie pakte circa vijftig betogers op.

De conferentie, waaraan vooral veel Eritrese jongeren zouden deelnemen, zou donderdag beginnen en tot en met zondag duren. Op initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland uitweek, waren vele tientallen Eritreërs en sympathisanten donderdag in de loop van de dag naar conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven gekomen om tegen de bijeenkomst van de jongerenbeweging te protesteren. De conferentie was omstreden, omdat ook een vertrouweling van president Isaias Afewerki zou komen. Eritrea wordt met ijzeren hand geregeerd.

Aan het begin van protestbijeenkomst was het rustig, maar de situatie werd steeds grimmiger. Aan het eind van de middag belaagden tegenstanders van de conferentie een auto, waarin vermoedelijk een Eritrese diplomaat zat. De politie greep in en hield de betogers op afstand van de auto. Daarna reed de auto onder begeleiding van de politie via een andere toegangsweg naar het conferentiecentrum.

Aan het begin van de avond liep de toestand verder uit de hand. Een politiewoordvoerster zei dat binnen de groep betogers onenigheid was ontstaan. Mikkers besloot daarna de conferentie te verbieden. Na overleg met het Openbaar Ministerie (OM), politie en Koningshof was hij tot de conclusie gekomen dat de openbare orde en veiligheid niet voldoende konden worden gegarandeerd.

De circa vijftig arrestanten werden voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.