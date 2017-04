Leeuwarden in de ban van The Passion

Naar verwachting 20.000 mensen komen donderdag naar Leeuwarden voor The Passion. Het populaire spektakel vindt voor de zevende keer plaats en draait dit keer om verbinding.

Het paasverhaal over de laatste uren van Jezus wordt gespeeld door bekende Nederlandse artiesten. De rol van Jezus is dit jaar in handen van zanger Dwight Dissels en zangeres Elske DeWall neemt de rol van Maria op zich. Verder is Omri Tindal te zien als Petrus, speelt Johnny Kraaijkamp jr. Pontius Pilatus en is Roel van Velzen Judas. Remco Veldhuis duikt in de rol van Verteller en EO-presentator Kefah Allush is verslaggever.

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden liet op voorhand weten dat er, naar aanleiding van recente aanslagen in onder meer Londen en Stockholm, extra aandacht voor de veiligheid is. Zo wordt de route van de processie tot het laatste moment geheim gehouden. Crone gaat niet in op specifieke maatregelen maar hij vergelijkt de situatie met de marathon in Rotterdam van afgelopen zondag. Daar werden vrachtwagens en betonnen blokken op strategische plekken gezet, zodat auto’s niet op het parcours konden komen.

Ook in veel andere plaatsen in het land komen mensen donderdagavond bij elkaar om het paasevenement gezamenlijk te kijken op grote schermen. Daarnaast worden lokaal ‘passions’ opgevoerd.

Leeuwarden raadt bezoekers aan met het openbaar vervoer te komen. De EO en KRO-NCRV zenden The Passion rechtstreeks uit vanaf 20.30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2.