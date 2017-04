Nieuwbouw in steden vereenvoudigd

Voor nieuwbouwplannen in de stad hoeven gemeenten, provincies en projectontwikkelaars per 1 juli niet meer uitgebreid toe te lichten waarom de nieuwbouw nodig is. Alleen bij bouwplannen buiten de stad blijft zo’n motivering van de behoefte nodig.

Dat heeft het kabinet donderdag besloten. Het bouwen in de stad moet hierdoor effectiever, goedkoper en sneller worden, aldus minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Er hoeven bijvoorbeeld minder kosten voor onderzoek te worden gemaakt. Verder hoopt ze op minder bezwaarprocedures.