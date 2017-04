Veldhoven verbiedt conferentie Eritreeërs

Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven heeft donderdagavond een bijeenkomst van Eritreeërs, die in conferentiecentrum Koningshof zou plaatsvinden, verboden. Reden daarvoor zijn twee incidenten waarbij tegenstanders van de conferentie betrokken waren, aldus de gemeente.

Mikkers nam het besluit na overleg met het Openbaar Ministerie (OM), politie en Koningshof, omdat de openbare orde en veiligheid niet voldoende gegarandeerd kunnen worden. Een politiewoordvoerster zei dat binnen de groep betogers onenigheid was ontstaan. Tientallen actievoerders zijn opgepakt. Ze zijn met bussen naar het politiebureau gebracht.

De demonstratie was een initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea, die in 2010 naar Nederland vluchtte omdat hij zich niet meer veilig voelde in zijn land. De bijeenkomst van de jongerenbeweging was omstreden, omdat ook een vertrouweling van president Isaias Afewerki zou komen. Eritrea wordt met ijzeren hand geregeerd.

De conferentie, waar vooral veel Eritrese jongeren aan wilden deelnemen, zou tot en met zondag duren.