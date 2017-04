‘Zinderende sfeer bij The Passion Leeuwarden’

Zo’n 16.000 mensen zijn donderdagavond in Leeuwarden getuige geweest van het paasverhaal over de laatste uren van Jezus. Het populaire spektakel The Passion werd voor de zevende keer opgevoerd en was rechtstreeks te zien op NPO 1 en ook te volgen op NPO Radio 2. Het thema was dit jaar ‘verbinding’.

Burgemeester Ferd Crone roemde na afloop de goede stemming en de saamhorigheid. ,,De hele dag was er een zinderende sfeer in de stad. Na de regen van woensdag konden de mensen zich nu warmen aan de zon.” Op het Wilhelminaplein in het centrum stonden volgens hem 12.000 mensen en langs de route nog eens 4000.

De rol van Jezus werd dit keer vertolkt door Dwight Dissels en zangeres Elske DeWall nam de rol van Maria op zich. Roel van Velzen was Judas en Johnny Kraaijkamp jr. Pontius Pilatus.

Het Bijbelse tv-spektakel is zonder wanklank verlopen, aldus Crone. De zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen, vanwege de recente aanslagen in Londen en Stockholm hebben volgens hem goed gewerkt. ,,Er stonden overal vrachtwagens met zand en betonblokken. De hele dag hebben mensen de politie en de organisatie getipt over mogelijk onveilige situaties. In alle gevallen was het gelukkig loos alarm.”

Voor Elske DeWall was het een ‘thuiswedstrijd’ want ze komt uit de Friese hoofdstad. ,,En voor de Friezen was haar vertolking van ‘In nije dei’ absoluut een hoogtepunt. Dat was echt kippenvel”, zei de burgemeester. Het nummer was in 1997 de grootste hit van de Friese band De Kast. Zanger Syb van der Ploeg had de rol van Jezus tijdens de eerste editie van The Passion, in Gouda.