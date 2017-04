Expo World Press Photo in Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn vanaf vrijdag foto’s te zien van de winnaars van de World Press Photo. Het gaat in deze zestigste editie om werk van 45 prijswinnaars uit 25 landen in acht categorieën. De foto’s hangen er tot en met zondag 9 juli. Als de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk sluit, gaan de foto’s op tournee langs 45 landen.

De Turkse fotograaf Burhan Ozbilici, die werkt voor The Associated Press, maakte de beste foto van het jaar. Hij legde de moord op de Russische ambassadeur in Turkije vast. Op de foto is de 22-jarige politieagent te zien nadat hij op 19 december in Ankara de Rus bij de opening van een fototentoonstelling heeft doodgeschoten.

Voor deze editie van de wedstrijd stuurden meer dan 5000 fotografen uit 125 landen ruim 80.400 foto’s in, in de categorieën Dagelijks leven, Hard nieuws, Hedendaagse kwesties, Langetermijn-projecten, Natuur, Mensen, Reportage en Sport. Onder de winnaars waren dit keer geen Nederlanders.