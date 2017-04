Kort geding om conferentie Eritreeërs

De organisatie van een conferentie van Eritreeërs gaat vrijdag naar de rechter om een verbod op haar conferentie van tafel te krijgen. De gemeente Veldhoven liet dat weten. Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven verbood donderdag de conferentie. Hij besloot daartoe wegens twee incidenten. Daarbij waren tegenstanders van de conferentie betrokken.

Vrijdagochtend zijn er toch bezoekers naar conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven gekomen. Volgens de gemeente wordt op dit moment gekeken naar ,,werkbare oplossingen voor de situatie van de op dit moment aanwezige gasten”. Videobeelden en berichten op Twitter lijken erop te wijzen dat er iets gaande is, maar het is niet duidelijk of dit gasten betreft die al eerder in het hotel waren.

NH Hotels, de eigenaar van Koningshof, wil bij monde van een woordvoerster alleen kwijt dat er nauw overleg is met de autoriteiten en de organisatie om het besluit van de burgemeester uit te voeren. De woordvoerder wilde niet bevestigen dat er alsnog mensen in een zaal van het conferentiecentrum bijeengekomen zijn. Verder doet NH Hotels er het zwijgen toe.

Het kort geding dient vrijdag om 14.00 uur in ‘s-Hertogenbosch.

De politie pakte donderdag 128 betogers op. Dat zijn er meer dan de oorspronkelijk gemelde vijftig. Ze zijn allemaal weer op vrije voeten.

De conferentie, waaraan vooral veel Eritrese jongeren zouden deelnemen, zou donderdag beginnen en tot en met zondag duren. Op initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland uitweek, waren vele tientallen Eritreeërs en sympathisanten donderdag naar conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven gekomen om tegen de bijeenkomst van de jongerenbeweging te protesteren. De conferentie was omstreden, omdat ook een vertrouweling van president Isaias Afewerki zou komen. Eritrea wordt met ijzeren hand geregeerd.