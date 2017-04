Ene motorbende netter dan de andere

Tussen motorbendes in Nederland bestaan grote verschillen als het om criminaliteit gaat. Bij de ene heeft bijna iedereen een strafblad, maar er zijn ook bendes die hierin niet verschillen van de groep rijders van ‘gewone’ motorclubs.

Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de universiteit Leiden, waarbij samen met de politie de criminele geschiedenis van zeshonderd bij de politie bekende leden van zogenoemde Outlaw Motor Gangs (OMG’s) is bekeken. Van welke motorbende iemand lid is heeft dus waarschijnlijk effect op de criminele loopbaan, stelt hoogleraar criminologie Arjan Blokland van de universiteit. Hoe dat komt is nog niet duidelijk.

Van alle onderzochte leden van motorbendes heeft ruim 80 procent een veroordeling achter zijn naam staan. Bij de ‘gewone’ motorclubs, waarvan ter vergelijking een groep van driehonderd rijders van dezelfde leeftijd onder de loep werd genomen, is dat ruim 30 procent.