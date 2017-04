Eritreeërs met vertraging weg uit Veldhoven

Uren later dan eigenlijk de bedoeling was, hebben de eerste twee bussen vol Eritrese congresgangers vrijdagavond congrescentrum Koningshof in Veldhoven verlaten. Ze vertrokken tegen middernacht. Burgemeester Jack Mikkers had eerder op de dag bepaald dat de bezoekers van de conferentie, die hij vanwege zorgen over de openbare orde verbood, om 20.00 uur weg moesten zijn.

Op het terrein is veel politie op de been, inclusief mobiele eenheid. Of de agenten dwang hebben toegepast was niet direct duidelijk. De pers staat buiten het terrein en heeft geen goed zicht op wat er binnen gebeurt. De gemeente was ’s avonds laat niet meer bereikbaar voor een toelichting.

De jonge Eritreeërs worden naar diverse hotels en andere overnachtingsplekken gebracht. Voor de ontruiming zijn meerdere bussen ingezet, waaronder de spelersbus van FC Eindhoven.