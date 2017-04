Tweederde Turkse Nederlanders steunt Erdogan

Bijna twee op de drie Turkse Nederlanders steunen het beleid van president Erdogan. Vrijwel net zo’n grote meerderheid veroordeelt de rol van Nederland in de diplomatieke rel met Turkije. Dit blijkt uit een opinieonderzoek onder 561 Turkse Nederlanders, dat in opdracht van de Volkskrant werd uitgevoerd door Ipsos en het Opiniehuis. Jongeren onder de 35 steunen Erdogan vaker dan 55-plussers. Onder Turkse Nederlanders die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op Denk stemden, is Erdogan nog populairder. 84 procent van de Denk-stemmers steunt het controversiële beleid van de Turkse president.

Het onderzoek vond plaats nadat Nederland twee Turkse ministers de toegang tot het land had ontzegd.