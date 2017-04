De vier leukste uitjes voor de Paasdagen

Elk jaar traditiegetrouw paaseitjes aan het zoeken in je oma’s tuin, brunch je met muffe croissantjes? Misschien heb je zin om het dit jaar heel anders aan te pakken. Nieuws.nl heeft de origineelste uitjes en activiteiten tijdens de Paasdagen voor je uitgestippeld.

Ontbijt met paasstol tussen de dieren

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam organiseert iets beestachtig gezelligs: een paasontbijt tussen de ijsberen, zeeleeuwen en wasberen. Terwijl je geniet van onder andere vers gemaakte wentelteefjes, roerei met bacon of de traditionele paasstol wordt je enthousiast wakker gebruld door de dieren van Blijdorp. Als kers op de taart kun je na afloop de wasberen bewonderen, die óók een paasontbijtje krijgen van de verzorgers. Schattig!

Lammetjes knuffelen

Eerder hebben we al de leukste dagjes weg speciaal voor in de lente op een rij gezet. Toch staan de zogenoemde ‘Lammetjesdagen’ grotendeels gepland op Tweede Paasdag. Op de boerderijen kun je naast het aaien van de snoezige lammetjes ook bijvoorbeeld een ritje maken op de trekker, het boerenland ontdekken tijdens een rondleiding of speurtocht of de pure streekproducten proeven. Met een beetje geluk maak je nog de geboorte van een lammetje mee!

Is-ie van de krokodil, of van de paashaas?

Paaseieren zoeken, maar dan anders. In dierentuin Artis kun je meedoen aan een (zelfs educatieve!) eierenspeurtocht. Zoek in het park van Artis eitjes van verschillende dieren en probeer ze maar eens van elkaar te onderscheiden. Aan de hand van een testje ontdek je hoeveel je eigenlijk weet over eieren. En dat ook nog in een leuke omgeving!

Smelt weg bij het kijken naar pasgeboren kuikentjes

Misschien heb je ze al wel of juist niet in huis gehaald, maar veel Nederlanders zijn dol op de kuikentjesversieringen tijdens Pasen. Op verschillende plekken en boerderijen in Nederland worden er rond deze tijd échte kuikentjes geboren. Hoe leuk is het om dit live te kunnen zien, het lieve gepiep te horen en ze even zachtjes te mogen aaien? Kijk eens hier en kom erachter of er kleine, gele bolletjes bij jou in de buurt rondhuppelen.