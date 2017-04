Brand op camping verwoest woning

Een vakantiewoning op een camping bij Oostvoorne is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een brand. De twee bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen, maar liepen volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio wel lichte brandwonden op. Ze konden ter plekke worden behandeld.

Brandweerlieden hebben de brand inmiddels onder controle. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning, waar niemand aanwezig was toen de brand uitbrak. Ook andere panden in de omgeving hoefden niet te worden ontruimd. De getroffen woning is voorlopig onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.