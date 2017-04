Nederlandse aanhang Turkse oppositie bezorgd

,,Kan ik straks nog veilig mijn familie in Turkije bezoeken? Word ik als nee-stemmer niet opgepakt?” Zulke vragen stellen critici van de Turkse regering in Nederland zich, nu het ernaar uitziet dat de voorstanders van meer macht voor de president het referendum hebben gewonnen. Bij de Nederlandse tak van oppositiepartij CHP was de sfeer zondagavond bezorgd, maar ook strijdbaar.

,,Onze parlementariĆ«rs gaan juridische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er een nieuwe telling komt”, vertelt een woordvoerder. Hij spreekt van ‘manipulatieve uitkomsten’ en hoopt dat grote protesten zullen uitbreken. ,,Net als vier jaar geleden met de Gezi-protesten. Mensen die voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn, moeten hun protest hiertegen duidelijk maken.”

Zo’n 150 mensen volgden de referendumuitkomst op een bijeenkomst van de CHP in Leiden. Ze veerden op toen de nee-stemmen de achterstand leken in te lopen, maar de sfeer werd somberder toen steeds duidelijker werd dat de voorsprong van de ja-stemmers in stand bleef.

De gevolgen van het referendum voor de Turkse gemeenschap in Nederland zijn moeilijk te voorspellen, zegt de woordvoerder. ,,Het is afhankelijk van de ontwikkelingen in Turkije.”