Kamerleden kritisch over uitslag referendum

Tweede Kamerleden hebben zondagavond overwegend negatief gereageerd op de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije. ,,Bijna helft van de Turken zegt NEE. Erdogan mag zich nauwelijks winnaar noemen in een tot op het bot verdeeld land”, reageerde SP’er Sadet Karabulut op Twitter.

VVD-Kamerlid Han ten Broeke kwam met een vergelijkbare reactie. ,,Verregaande bevoegdheden na een marginale overwinning”, twitterde hij in het Engels. PVV-leider Geert Wilders reageerde in een Engelstalige tweet negatief: ,,Turkije koos vandaag voor meer islamofascisme en totalitarisme.”

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ,,In een democratie is het cruciaal dat macht begrensd is en dat burgers rechten hebben die de staat niet kan afnemen. Dit referendum staat hier haaks op en bevestigt negatieve trend ingezet onder Erdogan: Turkije glijdt af naar een dictatuur.”