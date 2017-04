De brandweer is maandagochtend vroeg uitgerukt voor een brand in een slagerij in Hilversum. Veertien omwonenden worden tijdelijk opgevangen op een politiebureau, meldde een woordvoerder van de brandweer.

Door de brand aan de Larenseweg staan omliggende panden in de rook. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.