Smeulende brand in fabriek AkzoNobel Arnhem

In een fabriek van chemiebedrijf AkzoNobel woedt dinsdagavond een smeulbrand. De brandweer heeft vooral uit voorzorg veel mensen en materieel ingezet. Op de tweede verdieping van het gebouw smeult cellulose in een droogmachine, vertelde een woordvoerder. Door een gebrek aan ventilatie liep de temperatuur zeer hoog op.

Om de hitte een uitweg te geven, hebben brandweermensen ventilatieroosters uit de muur gesloopt en ramen ingegooid, vertelde de woordvoerder. ,,Dat hielp behoorlijk.” Een verdieping hoger staat veel alcohol opgeslagen. Daar maakte de brandweer zich zorgen om, maar toen de temperatuur daalde, week het gevaar.

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar in de omgeving hangt wel een geur die doet denken aan verbrand plastic. Mensen uit de buurt die daar last van hebben, doen er goed aan hun ramen en deuren te sluiten.

Niemand is gewond geraakt en de medewerkers konden de fabriek snel verlaten.