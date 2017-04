Bijna 10 graden vorst aan de grond

Het is in de nacht van woensdag op donderdag flink koud geweest in Nederland. Aan de grond vroor het in de Achterhoek op een haar na streng. De laagst gemeten temperatuur was min 9,2 graden Celsius, meldt Weeronline.

Automobilisten moesten op grote schaal krabben en fruittelers hadden weer een drukke nacht met het beschermen van hun gewassen. Rond 07.15 uur was het in Deelen (Gelderland) nog min 4,9 graden, gemeten op een hoogte van anderhalve meter. Alleen in Vlissingen kwam het niet tot nachtvorst, aldus Weeronline.

Komende nacht wordt het minder koud, voorspelt het weerbureau. Bewolking drijft dan het land binnen. De temperaturen variƫren van 3 tot 7 graden. In het zuidoosten daalt de temperatuur mogelijk nog wel naar het vriespunt.