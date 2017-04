Een hoge leidinggevende binnen het Openbaar Ministerie is geschorst omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. De man zou tegen betaling ontucht hebben gepleegd met iemand van rond de zestien jaar.

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de man, onder leiding van het OM Amsterdam. De man blijft geschorst tot er een beslissing is genomen om hem al dan niet te vervolgen, laat het OM donderdag weten. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.