Wetenschapper Velders bij de invloedrijksten

Het gezaghebbende Amerikaanse blad Time Magazine heeft de Nederlandse wetenschapper Guus Velders op de lijst met invloedrijkste personen van de wereld gezet. Velders is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is ook bijzonder hoogleraar ‘Luchtkwaliteit en klimaatinteracties’ aan de universiteit van Utrecht.

,,Deze bijzondere erkenning krijgt hij voor het leggen van de wetenschappelijke basis onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali in Rwanda”, constateren de universiteit en het RIVM. Onder de personen die Time deze keer heeft aangewezen, zijn verder de momenteel razend populaire zanger Ed Sheeran, de Britse premier Theresa May en de paus.