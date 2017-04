In een bedrijf in Papendrecht woedt een grote brand. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Dat meldt de brandweer Zuid-Holland-Zuid vrijdag. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden.

De brandt woedt in een timmerbedrijf aan de Kraaihoek. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.