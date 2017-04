Minitop Rutte met Deense en Ierse premier

Premier Mark Rutte houdt vrijdag een minitop op het Catshuis in Den Haag met zijn collega’s Enda Kenny uit Ierland en Lars Lokke Rasmussen van Denemarken. De Britse uittreding uit de Europese Unie (brexit) is een belangrijk onderwerp van het informele overleg.

Alle drie de landen hebben nauwe handelsbetrekkingen met Groot-BrittanniĂ«. Ze lopen kans flink geraakt te worden door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Als Brussel met Londen gaat onderhandelen over de uittreding willen de drie landen dat hun belangen ,,goed doorklinken”. Nederland wil geen ,,vechtscheiding” en vindt het belangrijk dat de 27 landen van de EU de eenheid bewaren.

De Britse premier Theresa May liet EU-president Donald Tusk eind maart officieel per brief weten dat haar land uit de EU wil. De onderhandelingen daarover zullen zeker twee jaar duren en beginnen na de Britse parlementsverkiezingen. Die zijn op 8 juni.