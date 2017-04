Nederland tulpenland doet naam eer aan

Nederland doet zijn naam als tulpenland nog altijd eer aan. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat meer dan de helft van het totale bloembollenareaal in 2016 was bestemd voor de teelt van tulpen. Ook was de ‘oer-Hollandse’ bloem grotendeels verantwoordelijk voor de toename van het totale oppervlakte aan bollenvelden.

Alleen al tussen 2015 en 2016 groeide het totale bloembollenareaal met 5 procent. Sinds de eeuwwisseling wordt 16 procent meer landbouwgrond ingezet voor de bollenteelt. De groei bij de tulpenbollen bedroeg qua oppervlakte de afgelopen zestien jaar 36 procent.

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de bollenteelt neemt al langere tijd af. Dat beeld was afgelopen jaar niet anders.

Sinds 2000 daalde het aantal bedrijven met bloembollenteelt met 40 procent naar iets meer dan 1600. Tegelijkertijd zag een gemiddelde kweker zijn bedrijf qua oppervlakte verdubbelen tot zo’n 16 hectare.

Waar de tulpenteelt floreert, zijn er ook bloemen die aan populariteit inleveren. Onder meer narcissen en gladiolen worden door bollentelers steeds vaker achterwege gelaten.