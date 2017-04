Ruim 2 miljoen kijkers voor Ajax – Schalke

Ruim twee miljoen tv-kijkers hebben donderdagavond Ajax de halve finales van de Europa League zien halen. De wedstrijd tegen het Duitse Schalke 04 was te zien op RTL7 en was het best bekeken programma van de avond. Ajax verloor weliswaar het duel in Gelsenkirchen met 3-2, maar door de 2-0 winst in de ArenA van vorige week gaan de Amsterdammers verder.

Het NOS Journaal van 20.00 uur komt op een tweede plaats in de dagrangschikking van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) met 1,8 miljoen kijkers. De Wereld Draait Door eindigde op stek drie, net voor Goede Tijden Slechte Tijden.