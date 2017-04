Zes OM’ers weg na integriteitsschendingen

Bij het Openbaar Ministerie zijn vorig jaar zes medewerkers ontslagen of uit eigen beweging vertrokken na integriteitsschendingen. Twee anderen kregen voorwaardelijk strafontslag. Dat blijkt uit een overzicht dat is opgevraagd door het ANP.

In totaal zijn vorig jaar 31 (vermeende) integriteitsschendingen onderzocht. De meldingen variëren van een stagiair die in de systemen heeft gezocht naar een familielid, tot ernstige financiële malversaties door een officier van justitie. De plaatsvervangend hoofdofficier die donderdag in het nieuws kwam omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige jongen komt nog niet in het overzicht voor.

Meest in het oog springend in 2016 is een officier van justitie die was gedetacheerd bij de internationale organisatie voor aanklagers IAP en contributiegeld in eigen zak zou hebben gestoken. Hij nam zelf ontslag.