Aboutaleb noemt loyaliteit een keuze

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie. ,,Ik heb zelf een dubbel paspoort”, zegt hij zaterdag in een interview in het AD. ,,Het gaat om het gedrag dat je koppelt aan je burgerschap in Nederland, de rest is symboliek. Er lopen honderdduizenden Nederlanders rond met een dubbel paspoort, maar daarmee zijn ze niet disloyaal aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland. Loyaliteit aan een land is een keuze en een houding. Het wordt niet bepaald door een document. Kijk naar Kamervoorzitter Khadija Arib, kijk naar mijn persoontje.”

Aboutaleb maakt zich wel zorgen over verdeeldheid in zijn stad. ,,We staan er niet goed voor. De verdeeldheid baart mij zorgen. Tegelijkertijd constateer ik dat de oorzaak van die tweedracht niet hier ligt, maar elders: het conflict in het Midden-Oosten en de coup in Turkije. Ik heb het vaker gezegd en het komt uit de grond van mijn hart: we moeten problemen van elders niet naar hier importeren.”