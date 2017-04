Auto vol drugs: 18 jaar in Britse cel

Een 57-jarige Rotterdammer is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij had ongeveer 50 kilo drugs verstopt in een auto. Toen hij bij de ingang van de Kanaaltunnel werd gecontroleerd, liep hij tegen de lamp.

De man was met een Volkswagen Polo uit 2002 van Rotterdam naar Calais gereden. Toen de Britse douane hem wilde controleren bij de ingang van het Eurostar-station zei hij dat hij op weg was naar een veiling van klassieke auto’s op het circuit van Silverstone. Hij had echter geen toegangskaartje voor de veiling en had ook geen hotelreservering. Toen zijn auto werd gecontroleerd, ontdekten de beambten pakketten met MDMA, die op meerdere plekken verstopt waren, onder meer bij het reservewiel. De drugs zouden enkele miljoenen waard zijn geweest.