Op De Markt in Venlo is zaterdagavond VVV-Venlo gehuldigd. De Limburgse voetbalclub stelde vrijdag, een week na de promotie, ook de titel in de Jupiler League veilig.

Dat werd gevierd op een overvol plein, gehuld in de clubkleuren zwart en geel, met veel muziek en de burgemeester. Daarvoor reed de selectie in de traditionele Joeksmobiel door de stad, een soort platte kar.