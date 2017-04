Lenette van Dongen kan niet spelen door brand

Cabaretière Lenette van Dongen kan haar voorstelling zaterdagavond in Leeuwarden niet spelen vanwege een grote brand in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Dat vertelt zij zaterdagmiddag in een filmpje op Facebook.

De grote brand woedt in een complex naast het gebouw waar het busje geparkeerd staat met haar kleding, decor, lampen en andere technische apparatuur. De brandweer heeft Van Dongen en haar crew verboden het busje te halen, en dus kan zij zaterdag haar voorstelling Tegenwind niet spelen.

Er wordt zo snel mogelijk een andere datum geprikt om de voorstelling in te halen. Theater De Harmonie in Leeuwarden probeert alle honderden bezoekers tijdig te bereiken. Van Dongen is zaterdagavond wel in het theater aanwezig om alle mensen die niet zijn bereikt persoonlijk te woord te staan.