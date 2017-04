SGP roept buitenland te hulp tegen euthanasie

De SGP zoekt steun in het buitenland om het liberale Nederlandse euthanasiebeleid te keren. De partij hoopt met een korte documentaire en opinieartikelen in de buitenlandse pers internationaal weerwerk tegen de Nederlandse omgang met euthanasie op gang te brengen, kondigt voorman Kees van der Staaij zaterdag aan.

Van der Staaij zoekt zijn heil in het buitenland, omdat protest van onder meer Nederlandse artsen volgens hem wordt genegeerd. Hij mikt op bijval van buitenlandse regeringen, maar ook van medici en het maatschappelijk middenveld. Die reageren volgens hem ,,vaak ongelovig en geschokt” als ze van de Nederlandse euthanasiepraktijk horen.

Het is de SGP een doorn in het oog dat ,,Nederland gewend is geraakt aan het oprekken van ethische grenzen rond de dood”. Hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid achten, waar nu aan wordt gewerkt, is voor de partij een nieuw schrikbeeld.

De partij zoekt nog geldschieters voor de campagne.