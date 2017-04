20 aanhoudingen na vechtpartij bij tankstation

De politie heeft zondag twintig mensen aangehouden na een grote vechtpartij bij een tankstation in de Haagse wijk Ypenburg. Inzittenden van een partybus kregen ruzie met een man die aan het tanken was. De woordenwisseling escaleerde en man en de groep raakten slaags met elkaar. Binnen in de winkel werd er verder gevochten en werden vernielingen aangericht.

De politie heeft meerdere eenheden en politiehonden ingezet om mensen op te pakken. In de winkel raakte ook een andere man betrokken bij de vechtpartij. Hij is volgens de politie gevlucht om verdere mishandeling te voorkomen. De politie is op zoek naar hem en naar andere getuigen. De man droeg een rode jas.

De politie bestudeert ook camerabeelden van het station om te kijken wat er precies is gebeurd.