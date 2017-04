In Alphen aan den Rijn is in de nacht van zaterdag op zondag een eengezinswoning compleet uitgebrand. Een van de bewoners sprong uit het raam van de slaapkamer op de eerste verdieping om in veiligheid te komen, aldus de brandweer.

Ook een andere bewoner was op tijd uit het huis. Beiden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.