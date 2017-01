Nominaties Vrouw in de Media Award 2016 en aanmoedigingsprijs You Go Girl zijn bekend

De nominaties voor de Vrouw in de Media Award 2016 en de aanmoedigingsprijs You Go Girl zijn bekend. Dit jaar zal er ook een Vrouw in de Media winnares zijn per provincie. Hiervoor is gekozen, omdat de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen net zo belangrijk zijn in de lokale als regionale media.

De prijzen zijn een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. In de Nederlandse media spelen mannen nog veelal de hoofdrol. Ruim tachtig procent van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht, zo blijkt uit de laatste steekproef Global Media Monitoring Project. De organisatoren van de awards willen hier verandering in brengen door vrouwen aan te moedigen om zichtbaar in de media te zijn. Ook streven ze ernaar dat redacties vrouwen vaker in beeld brengen en aan het woord laten.

Journalisten hebben vrouwelijke deskundigen aangedragen waarvan zij vinden dat zij het verdienen om er met de Vrouw in de Media Awards 2016 vandoor te gaan. Bij de keuze om hen te nomineren is gekeken naar hun aanwezigheid in 2016 in de landelijke media. Over de nominaties van de You Go Girl boog zich de jury bestaande uit Irene de Bel (hoofdredacteur maandblad Opzij en voorzitter van de jury), Diana Matroos (Interviewer bij BNR Nieuwsradio en jarenlang nieuwsgezicht bij RTL) en Siham Raijoul (presentator en verslaggever van het NOS Jeugdjournaal).

Jij bepaalt met het uitbrengen van jouw stem wie van deze gezichtsbepalende vrouwelijke deskundigen zich uiteindelijk het beste heeft geprofileerd in de media. Tot 22 januari 2017 kan gestemd worden op de genomineerden. Eerder ging de prijs naar Neelie Kroes (2009), Femke Halsema (2010), Petra Stienen (2011), Tineke Ceelen (2012), Anky van Grunsven (2013) en Wanda de Kanter (2014 en 2015).

Benieuwd welke vrouwen genomineerd zijn? Bekijk het hieronder:

Vrouw in de Media Award 2016 – Landelijk

Khadija Arib, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Annerieke Berg, directeur Stichting Bootvluchteling

Fidan Ekiz, documentairemaker

Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations and Global Governance Universiteit Utrecht

Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

Dafne Schippers, atlete, wereldkampioen 200 meter sprint

Sylvana Simons, televisie- en radiopresentatrice, sindskort actief in de politiek

Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden

Ebru Umar, columnist, interviewer, presentatrice Libelle Nieuwscafé

Gloria Wekker, Emeritus hoogleraar en voorzitter commissie diversiteit Universiteit van Amsterdam

Vrouw in de Media Award 2016 – Regionaal

Vrouw in de Media Award 2016 – Groningen

Annemarie Heite, woordvoerder aardbevingsslachtoffers

Carine Bloemhoff, fractievoorzitter PvdA Groningen

Erika van der Brugge, vrijwilliger Zuidhorn Verwelkomt Vluchtelingen

Fleur Gräper, gedeputeerde Groningen D66

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid

Marion Tjin-Tham-Sjin, directeur Splendid China

Mirjam Wulfse, fractievoorzitter VVD Provinciale Staten Groningen

Renske Bos, directeur Bos & Bos Catering

Tineke van der Bij, imagostyliste

Xandra Groenewold, bestuurslid Commercieele Club Groningen

Vrouw in de Media Award 2016 – Friesland

Aafke Zuidersma, zangeres

Erica Verdegaal, econoom

Geesje Duursma, bestuurslid Autisme Campus, ondernemer

Jannewietske de Vries, ambassadeur Leeuwarden, directeur Floriade

Liesette Bruinsma, zwemster

Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid, woordvoerder Deltaprogramma’s

Sanne Wevers, turnster

Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Friesland

Thea Koster, wethouder Leeuwarden

Wini Weidenaar, creatief ondernemer, teamlid Friese Dorpentop

Vrouw in de Media Award 2016 – Drenthe

Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA

Annabelle Birnie, directeur Drents Museum

Annette Stekelenburg, mede-eigenaar Sprekende mantelzorgers

Claudia van den Pol, directeur Apollo Groep

Laura Dijkema, volleybalster

Marije Broekhuijsen,vertegenwoordiger van Unicef

Mirjam Pauwels, VVD wethouder gemeente De Wolden

Pauline Arends, boswachter Staatsbosbeheer

Renate Groenewold, ambassadeur WK Wielrennen

Roelie Goettsch,fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Drenthe

Vrouw in de Media Award 2016 – Overijssel

Ank Bijleveld-Schouten, commissaris van de Koning

Anna van der Breggen, wegwielrenster

Hennie de Haan, voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Hester Maij, gedeputeerde Provincie Overijssel

Irene van Staveren, hoogleraar Pluralistische economie

Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur

Mirjam Spitholt, docent Gelukskunde

Regine Hilhorst, theatermaker

Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer en watersystemen

Vanessa Evers, hoogleraar sociale robotica

Vrouw in de Media Award 2016 – Flevoland

Amal Abbass-Saal, directeur stichting Inspiratie Inc.

Annemarie Jorritsma, eerste Kamerlid, voorzitter raad van commissarisen Alliander

Hennie Bogaards-Simonse, wethouder Noordoostpolder

Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, bestuurslid De Unie van Waterschappen

Liliane de Geus, windsurfer

Margreet Horselenberg, voormalig burgemeester Lelystad

Niki Wories, kunstrijdster

Ramona Brongers,oprichter Live for Lives Foundation

Valery Mak, directeur Stichting Twisted

Winnie Prins, wethouder Zeewolde

Vrouw in de Media Award 2016 – Gelderland

Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis

Elis Ligtlee, baanwielrenster

Eugenie Aartsen, Stichting Gratis2dekansje

Heske Groenendaal, directeur Metaglas

Hilde van Maanen, MasterChef Holland 2016

Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur Alliander

Lisa Kruger, zwemster

Margot Ribberink, Media Meteoroloog MeteoGroup Nederland

Melissa van Beekveld, promovendus Radboud Universiteit

Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder gemeente Nijkerk

Vrouw in de Media Award 2016 – Utrecht

Annegien Schilling, Instagramfotograaf

Belle Derks, hoogleraar Psychologie

Charlotte Spronk, filmproducent

Jacqueline van Houten, woordvoerder Politie Midden-Nederland

Jet Hoogendijk, hoofdofficier Justitie Midden Nederland

Jiske Griffioen, rolstoeltennisster

Mariëtte Pennarts-Pouw, gedeputeerde Provincie Utrecht

Monique Munters, huisarts

Omnia Tagmount, directeur Omnique

Sharon van Rouwendaal, zwemster

Vrouw in de Media Award 2016 – Noord-Holland

Anke de Vries, manager citymarketing Den Helder

Babiche Roof, voetbalster

Brechtje de Leij, Mobile expert

Ellie Lust, woordvoerder van de politie in Amsterdam

Elvira George, kinderarts Noordwest Ziekenhuisgroep

Jakobien Meijer, juf basisschool Overhoeks Amsterdam

Marjan Poolman, bakker

Marrigje Paijmans, docent Talen, Literatuur en Communicatie

Sandra Chedi, sociaal ondernemer

Tess Wester, handbalster

Vrouw in de Media Award 2016 – Zuid-Holland

Almaz Tesfagerges, vrijwilliger Florence

Debby Roukens, presentatrice Omroep West

Eythora Thorsdottir, turnster

Ingrid van Engelshoven, wethouder Den Haag

Kiki Bertens, tennisster

Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag

Leontine Smith, directeur Smith Communicatie

Liesbeth Spies, burgemeester Gemeente Alphen aan den Rijn

Maaike Head, roeister

Teddie Kuiper, barista

Vrouw in de Media Award 2016 – Zeeland

Susannah Koppejan, voorzitter Stichting Kledingbank Zeeland

Anita van Oostrom-Den Hollander, directeur Anita in Events

Christina Elenbaas- Acda, social Media marketeer Shinemark

Nicole Miedema, Ambulante Spoedhulp, Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland

Monique van Velzen, directeur AVV Vastgoed

Rachelle Verhage, auteur

Margot Verhaagen, bestuurslid Zeeuws vrouwenplatform

Mandy Leenpoel, jobcoach/jobhunter Kwetsbare Jongeren VSO/PRO scholen & Entree onderwijs

Bertie Steur, winnares Expeditie Robinson

Megan Arens, wielrenner

Vrouw in de Media Award 2016 – Noord-Brabant

Caecilia van Peski, bestuurslid NGIZ-Zuid

Monique Doomernik, directeur UwJurist.nl

Anne-Marie Rakhorst, directeur Duurzaamheid.nl

Thalita de Jong, veldrijdster

Maartje Paumen, hockeyster

Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Katinka Dekker, oprichter Speelgoedbank Roosendaal

Inge Hendriks, oprichter Stichting Gefeliciflapstaartbox

Mirte van Grinsven, winnaar van de Kids-fotoprijs van het Wereld Natuurfonds

José van Dijck, president KNAW

Vrouw in de Media Award 2016 – Limburg

Petra Dassen-Housen, burgemeester van Beesel

Annemarie Pen- te Strake, burgemeester van Maastricht

Laura de Vaan, handbikester

Mieke Verhaegh, directeur Trias B.V.

Karin van der Ven, directeur Jules

Maria Jansen, bijzonder hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid

Chequita Nahar, directeur Kunstacademie Maastricht

Freke Spijkers, kindbehartiger

Francoise Landerloo, advocaat strafrecht

Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht

You Go Girl Award 2016

Naast de Vrouw in de Media Award reiken de initiatiefnemers voor de vierde keer de aanmoedigingsprijs You Go Girl-Award uit. Een prijs voor vrouwelijke deskundigen die effectieve stappen hebben gezet om in hun vak meer zichtbaar te worden in de media, radio, tv, in kranten, tijdschriften en op sociale media. Tot afgelopen 20 december stond de inbox open voor aanmeldingen. De jury heeft een keuze gemaakt uit de vele voordrachten. Hierbij is gekeken naar aandacht in de media in 2016, diversiteit in deskundigheid en groeipotentie. De You Go Girl Award 2015 ging naar schrijfster Maria Genova.

Genomineerden: