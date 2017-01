Wereldbank ziet groei langzaam aantrekken

De wereldeconomie groeit in 2017 waarschijnlijk iets sterker dan vorig jaar. Dat stelt de Wereldbank in dinsdag gepresenteerde nieuwe voorspellingen.

De ontwikkelingsbank rekent op een plus van 2,7 procent voor de internationale economie in 2017. Dat zou een lichte verbetering zijn nadat in 2016 het laagste peil van de afgelopen jaren werd bereikt. De verbetering is vooral te danken aan de aantrekkende groei in opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Mede dankzij stijgende grondstofprijzen boeken zij naar verwachting een plus van 4,2 procent, na een vooruitgang met ruim 3 procent vorig jaar.

Ook in de rijke landen voorziet de bank verbetering, maar in veel beperktere mate. In doorsnee blijft de groei in de ontwikkelde economieën volgens de prognoses steken op iets minder dan 2 procent.

De Wereldbank waarschuwt dat de voorspellingen omgeven zijn door veel onzekerheid, vooral over de politieke ontwikkelingen in de grote economieën. Die onzekerheid kan ook dit jaar een rem zetten op de investeringen en daarmee op de groei in alle delen van de wereld.

Vooral het beleid van de de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump kan de werkelijke groei nog stevig laten afwijken van de prognoses, tekende de bank verder aan. Als hij zijn beloofde stimuleringsbeleid inderdaad doorzet, kan de groei de komende tijd internationaal meevallen. Maatregelen die de internationale handel beperken kunnen die positieve effecten echter weer tenietdoen.