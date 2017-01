Ballast Nedam kan weer vooruit kijken

Ballast Nedam gaat er vanuit dat de periode van zware tegenvallers op problematische projecten grotendeels voorbij is. Over 2016 verwacht het bouwbedrijf, dat met een overname door de Turkse branchegenoot Renaissance van de ondergang werd gered, nog wel een verlies in de boeken te zetten.

Dat tekort schat Ballast Nedam op circa 60 miljoen euro. Herstructureringslasten van 11 miljoen euro zijn daar mede debet aan, net als afwaarderingen en kosten van probleemprojecten uit het verleden, zoals de N31 in Friesland. Dergelijke tegenvallers brachten het bedrijf in 2015 aan de rand van de afgrond. Renaissance bracht redding door het voor nog geen 6 miljoen euro van de beurs te halen.

De nieuwe eigenaar heeft flink de bezem door de onderneming gehaald. Ballast Nedam sloot afgelopen jaar drie van de acht vestigingen en bracht het aantal werknemers terug van een kleine 2200 naar circa 1900. Daarnaast zijn onderdelen verkocht die niet tot de kernactiviteiten worden gerekend en is de financiële situatie flink verbeterd, mede dankzij nieuwe kredietafspraken met banken.

Met die ingrijpende reorganisatie zijn de kosten verlaagd tot een niveau waarop Ballast Nedam de concurrentie met andere bouwers weer aan kan. In het orderboek staan ,,gedegen projecten” met een gezamenlijke waarde van 585 miljoen euro. ,,We hebben een gedegen basis gelegd om ons marktaandeel en onze winstgevendheid in 2017 te vergroten”, aldus topman Cenk Düzyol. Ook de aantrekkende markt zal daar naar verwachting bij helpen.