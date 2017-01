Europese beurzen sluiten week af met winst

De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag met overtuigende winsten de handel uitgegaan. In Amsterdam behoorde ASR tot de uitblinkers, nadat de overheid haar belang in de in 2008 genationaliseerde verzekeraar had verkleind.

De AEX-index sloot 1 procent hoger op 488,09 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 692,21 punten, De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent. De belangrijkste Britse beursgraadmeter stijgt al veertien handelsdagen op rij, gesteund door de waardedaling van het pond.

ASR was met een koerswinst van 6,8 procent veruit de sterkste stijger in de MidKap. De Nederlandse staat verzilverde voor 450 miljoen euro aan aandelen, en bracht daarbij zijn belang terug tot iets meer dan 50 procent. De verzekeraar kocht bij de transactie zelf 3 miljoen aandelen in.

Renault leverde op de beurs in Parijs 2,9 procent in. De Franse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de autofabrikant wegens mogelijke fraude met emissiegegevens.

Branchegenoot Fiat Chrysler won in Milaan 4,6 procent en maakte daarmee iets van het fikse koersverlies van donderdag goed. Ook dat bedrijf zou gesjoemeld hebben met de milieuspecificaties van dieselvoertuigen, een vergrijp dat eerder Volkswagen in grote moeilijkheden bracht.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak ging ABN AMRO aan de leiding, met een plus van 3,2 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een winst van 2,6 procent. De AEX was vrijwel volledig groengekleurd. Alleen vastgoedfonds Unibail-Rodamco noteerde een klein minnetje van 0,4 procent.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam zette Takeaway.com zijn sterke opmars door met een winst van dik 5 procent. Donderdag werd het maaltijdbezorgbedrijf al bijna 15 procent meer waard na de melding van een sterke ordergroei in het afgelopen jaar.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent naar 52,51 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper bij 55,58 dollar per vat. De euro werd voor 1,0630 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het scheiden van de markt op de Europese beurzen op donderdag.