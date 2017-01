Kleine openingswinsten op Wall Street

Konta grijpt overtuigend titel in Sydney

Bank of America rapporteerde een forse winststijging en kondigde daarnaast een uitbreiding aan van zijn aandeleninkoopprogramma. Het aandeel won 1 procent. Branchegenoot JPMorgan Chase zag de winst eveneens flink stijgen, mede dankzij hogere inkomsten uit de obligatiehandel. Dat werd beloond met een 0,9 procent hogere koers. Wells Fargo zag het resultaat juist licht dalen maar kreeg er wel 0,6 procent bij.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers verwerken de kwartaal- en jaarcijfers van drie grote banken. Daarnaast zijn cijfers gepubliceerd over de winkelverkopen in de belangrijke decembermaand. Die bleven een fractie achter bij de verwachtingen.

