Faillissementen op laagste peil sinds 2008

Het aantal faillissementen in Nederland is vorig jaar gedaald naar het laagste peil sinds 2008. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Het CBS telde in 2016 in totaal 4396 bedrijven en instellingen die failliet gingen. Dat was bijna een vijfde minder dan in 2015. Vorig jaar gingen bovendien bijna 4000 minder bedrijven op de fles dan in 2013, het jaar waarin het aantal faillissementen piekte.

Vorige maand werd de stekker uit 328 bedrijven en instellingen getrokken. Dat waren er 88 minder dan in november.