Werkgevers: ontslagvergoeding moet anders

De ontslagvergoeding zoals die nu bestaat, moet op de schop. Het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen zou voortaan gericht moeten worden ingezet voor opleiding om de betreffende krachten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarvoor gaan werkgevers dit jaar pleiten in het cao-overleg met de vakbonden.

Het bedrijfsleven stelt dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan. In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland zich ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten.

Verder willen de werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder gaan afhangen van iemands leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor ouderen zouden beter kunnen worden omgeruild voor bijvoorbeeld persoonlijke keuzebudgetten, aldus de lobbyclubs.