Sprint stapt in muziekdienst Tidal

Tidal is in 52 landen beschikbaar en biedt een catalogus van ruim 42,5 miljoen liedjes. De dienst profileert zich als premium merk met een hoge geluidskwaliteit.

Het Amerikaanse telecombedrijf Sprint heeft een belang van 33 procent genomen in de muziekstreamingdienst Tidal. Dat maakte Sprint maandag bekend, zonder aan te geven hoeveel geld er voor het belang is betaald.

