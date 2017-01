Winst Samsung meer dan verdubbeld

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft in het vierde kwartaal van 2016 de nettowinst meer dan verdubbeld, ondanks de problemen met de smartphone Galaxy Note 7. Het bedrijf profiteerde vooral van hogere prijzen voor geheugenchips en displays.

De nettowinst bedroeg 7,1 biljoen won (5,7 miljard euro) op een omzet van omgerekend 42,6 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog 3,2 miljard won. Eerder deze maand maakte Samsung al bekend dat in de afgelopen periode de hoogste operationele winst werd behaald in drie jaar.

De Galaxy Note 7 moest vorig jaar kort na de lancering van de markt worden gehaald, omdat batterijen waren ontploft of in brand waren gevlogen. Volgens Samsung werden de problemen met de Note 7 veroorzaakt door batterijen met de verkeerde maat, wat tot oververhitting en brand leidde. De accu paste niet goed in de behuizing van het toestel.